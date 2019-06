A Hollywood parata di stelle per la prima di "Spider-Man: Far From Home"

Nelle sale degli Stati Uniti uscirà il 2 luglio, mentre in Italia arriverà il 10. Ma "Spider-Man: Far From Home", il nuovo film dedicato alle gesta del supereoe Marvel si è già svelato con la premiere ricca di stelle al Chinese Theatre di Los Angeles. Sul red carpet ha sfilato tutto il cast, da Tom Holland, Peter Parker/Spider-Man, a Jake Gyllenhaal, che sarà Mysterio, passando per Samuel L. Jackson, Marisa Tomei e Zendaya Maree Stoermer Coleman.