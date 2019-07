30 anni fa lo storico concerto dei Pink Floyd nella laguna di Venezia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Fu un evento talmente memorabile che due anni più tardi il gruppo veneziano dei Pitura Freska ci scrisse una canzone e quel ritornello "Oi ndemo a veder i Pin Floi" divenne il loro primo successo. Il 15 luglio del 1989 i Pink Floyd di David Gilmour, Nick Mason e Rick Wright (Roger Waters se ne era andato da tempo) misero in scena uno dei loro show più memorabili di sempre su una piattaforma galleggiante nel mezzo della laguna di Venezia. Un concerto che se da una parte fu un evento eccezionale, dall'altra suscitò un vespaio di polemiche per le condizioni in cui venne lasciata la città. Arrivarono a Venezia 200mila fan del gruppo e di fronte a una simile invasione l'organizzazione fu a dir poco approssimativa, mancando transenne, bagni chimici, punti di ristoro e altro che potesse rendere l'impatto meno devastante.