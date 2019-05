Titanic arriva a teatro con l orchestra e il coro dal vivo

Godere della potenza delle immagini di "Titanic" con la suggestiva colonna sonora eseguita dal vivo da un'orchestra. E' questo "Titanic Live", l'evento che arriva al Teatro Arcimboldi di Milano il 10 e l'11 maggio. A eseguire la musica dal vivo sarà l'Orchestra Italiana del Cinema. Un modo per rivivere a teatro in maniera originale l'amore tra Jack e Rose, le note di "My Heart Will Go On", il terrore del ghiaccio, gli effetti speciali rivoluzionari. "È oltre qualsiasi cosa io abbia visto a teatro. Ti permette di capire quanto la musica indirizzi le emozioni in un film - ha detto il regista James Cameron dopo il cineconcerto alla Royal Albert Hall di Londra -. Ho sentito queste grandi sorgenti di potente emozione, sia nel caso dell'esaltazione della storia d'amore sia nel caso del terrore. Una bellissima esperienza".