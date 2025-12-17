Logo Tgcom24
Lezioni d'amore

"Sinfonia di un incontro" con Milena Vukotic

Prosegue la rassegna "Lezioni d'amore" al Teatro Franco Parenti di Milano

17 Dic 2025 - 13:01
10 foto

Prosegue la rassegna "Lezioni d'amore" al Teatro Franco Parenti di Milano con "Sinfonia di un incontro", uno spettacolo di Andrée Ruth Shammah, testo di Andrée Ruth Shammah e Federica Di Rosa. "… pensando a Harold e Maude e a Madame Pylinska e il segreto di Chopin" con Milena Vukotic, Federico De Giacomo e Andrea Soffiantini. Vukotic, icona di rara grazia e intelligenza, è Madame A., un’ex pianista che incontra il Giovane Svogliato (De Giacomo). Tra loro nasce qualcosa che sfugge alle definizioni: non è solo una lezione di musica, è un incontro generazionale, un passaggio di testimone, una lenta e potente educazione sentimentale. Un terzo sguardo – il narratore, Andrea Soffiantini – guida lo spettatore in questa danza fatta di note, silenzi e memorie. La serata ha avuto come partner culturale il settimanale "Grazia", diretto da Silvia Grilli, e Cristalfarm. Dopo lo spettacolo gli ospiti si sono spostati per la cena nello splendido gazebo dei Bagni Miateriosi. Menù milanese fatto dallo chef Cerveni accompagnato da i vini della tenuta Masciarelli.

