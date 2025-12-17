"Sinfonia di un incontro" con Milena Vukotic

Prosegue la rassegna "Lezioni d'amore" al Teatro Franco Parenti di Milano con "Sinfonia di un incontro", uno spettacolo di Andrée Ruth Shammah, testo di Andrée Ruth Shammah e Federica Di Rosa. "… pensando a Harold e Maude e a Madame Pylinska e il segreto di Chopin" con Milena Vukotic, Federico De Giacomo e Andrea Soffiantini. Vukotic, icona di rara grazia e intelligenza, è Madame A., un’ex pianista che incontra il Giovane Svogliato (De Giacomo). Tra loro nasce qualcosa che sfugge alle definizioni: non è solo una lezione di musica, è un incontro generazionale, un passaggio di testimone, una lenta e potente educazione sentimentale. Un terzo sguardo – il narratore, Andrea Soffiantini – guida lo spettatore in questa danza fatta di note, silenzi e memorie. La serata ha avuto come partner culturale il settimanale "Grazia", diretto da Silvia Grilli, e Cristalfarm. Dopo lo spettacolo gli ospiti si sono spostati per la cena nello splendido gazebo dei Bagni Miateriosi. Menù milanese fatto dallo chef Cerveni accompagnato da i vini della tenuta Masciarelli.