"Priscilla La Regina del Deserto” colora Milano

Dal 7 febbraio, al Teatro Aricimboldi di Milano, in scena "Priscilla La Regina del Deserto" il musical dei record visto in tutto il mondo da oltre 6 milioni di spettatori. Tratto dall'omonimo film cult "Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto" (vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes) Priscilla è un musical sfavillante. Oltre 500 costumi, una sceneggiatura esilarante ed una intramontabile colonna sonora che include 25 strepitosi successi internazionali, tra cui "I Will Survive"; "Finally"; "It's Raining Men" e "Go West".