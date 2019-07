Nastri d argento , premio speciale alla voce di Noemi

Ai "Nastri d'argento" a Taormina è stata premiata la voce di Noemi per la canzone "Domani è un altro giorno" dell'omonimo film di Simone Spada. "Sono emozionantissima di ricevere questo premio - ha detto la cantante - 'Domani è un altro giorno' è una grande canzone. Grazie al regista Simone Spada, a Paola Poli, Manuel e Maurizio Tedesco con Maurizio Filardo per aver creduto in me e grazie alla giuria dei nastri per avermi concesso questo grande onore".