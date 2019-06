Forbes, Rihanna è l’artista donna più ricca al mondo: il suo patrimonio supera i 500 milioni di euro

Fama e bellezza, ma non solo: Rihanna è anche l'artista donna più ricca al mondo. A dirlo è una classifica di Forbes che mette in fila le donne più facoltose d’America. A soli 31, anni la cantante delle Barbados, si piazza in 37esima posizione con un patrimonio stimato in circa 530 milioni di euro che le permette di passare davanti a colleghe come Madonna che non supera 500 milioni, Celine Dion con 400 milioni e Beyoncé con 350 milioni. Gli introiti di “Riri”, però, non derivano solo dalla musica. La cantante è anche imprenditrice grazie al lavoro che svolge nel campo della moda, dei gioielli e del beauty.

La classifica di Forbes - Il patrimonio minimo, si fa per dire, per accedere alla prestigiosa lista è di 225 milioni e non ci sono limiti d'età, si va dai 21 ai 92 anni. Sono sempre di più le business women a stelle e strisce, tant'è vero che la rivista ha dovuto fare spazio e ampliare la lista portandola a ben 80 posizioni, un terzo in più del 2018: quasi la metà di loro (37) vive in California, mentre 9 hanno scelto New York, 16 sono nate fuori dagli Stati Uniti in Paesi che vanno dalla Birmania alle Barbados. In quest'ultima edizione, poi, il numero delle miliardarie è salito a 25, una in più dello scorso anno.



Da Serena Williams a Kylie Jenner - Salda in prima posizione per il secondo anno consecutivo troviamo Diane Hendricks, 72enne della Abc Supply, importante società americana di fornitura di coperture per edifici. Il suo patrimonio al momento ammonta a 7 miliardi, 2,1 in più rispetto allo scorso anno grazie a vendite record di 10,5 miliardi. Medaglia d'argento per Meg Whitman, 62enne al momento amministratrice delegata di New Tv, dopo essere stata alla guida di Ebay e Hewlett Packard, che totalizza 3,8 miliardi. Al terzo posto, l'86enne Marian Ilitch, co-fondatrice di Little Caesars Pizza con 3,7 miliardi. Tra le new entry, la campionessa di tennis Serena Williams che infrange un nuovo record: è infatti la prima atleta in assoluto a entrare nella classifica di Forbes, all'ultimo posto ma è comunque una conquista, con una fortuna stimata in 225 milioni di dollari. La tennista, che negli ultimi 5 anni ha investito in ben 34 business, si dimostra sempre più determinata: "Voglio essere parte della struttura. Voglio essere il marchio invece di essere solo il volto", ha dichiarato alla rivista. Per quanto riguarda lo star system, la conduttrice tv Oprah Winfrey si classifica al decimo posto con 2,6 miliardi. Kylie Jenner al numero 23 con 1 miliardo, ricavato dal successo anche nel mondo della cosmesi.