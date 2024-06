Torna Fisiko!, il Festival delle cattive azioni

Si comincia giovedì 20 giugno alle ore 18:30 nella piazzetta del Teatro Impavidi, con l’intro musicale della GOSP – Giovane Orchestra Spezzina (evento gratuito) mentre alle 19:00 ci si sposta in teatro con la compagnia francese I Funamboli che presenta "La Procréation du Printemps", progetto Atelier Chorégraphique con La Spezia Progetto Danza a cui seguirà alle ore 19:40 in prima nazionale "Bolero". Nella Fortezza Firmafede alle ore 20.00, 20.45 e 21.30 da non perdere "MicroDanze", spettacolo itinerante (in tre turni) del Centro Coreografico Nazionale Aterballetto, un progetto coreografico composto da quattro performance riunite in un’unica costellazione, una produzione Fondazione nazionale della Danza/Aterballetto in coproduzione Fondazione Palazzo Magnani nell’ambito di An Ideal City, progetto di arte pubblica in partnership con Les Halles de Schaerbeek – Bruxelles e Greek National Opera – Atene, cofinanziato dal programma Creative Europe dell’Unione Europe. In "Eppur si mu ove" di Francesca Lattuada, un performer su un barile-piedistallo viene trascinato sulle note dell’Allegretto di Beethoven. "Near life experience" di Angelin Preljocaj indaga il corpo in situazioni intermedie, come l’estasi e lo svenimento. "A GIG", nel gergo dei musicisti e appassionati di rock, è una performance eseguita dal gruppo headliner di un evento. "Active Motivation" di Elena Kekkou indaga l'esistenza umana, una linea infinita che, nel suo vagabondare, si interseca con altre linee. Alle ore 22:15 nella Piazza della Cittadella / Mura della Fortezza Firmafede da non perdere la danza aerea di Vertical Waves Project, in cui le artiste rompono e ricostruiscono armonie e movimenti, in una continua alternanza tra ordine e caos, librandosi leggere tra le mura della Fortezza Firmafede.