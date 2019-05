Firenze dedica una strada a Mario Monicelli, l'autore di "Amici Miei"

Il regista romano, morto nel 2010, aveva spesso dichiarato il suo amore per il capoluogo toscano e per il modo di scherzare tipico dei fiorentini: nel 2009 diventò anche cittadino onorario di Firenze e, per l'occasione, alcuni cinema della città proiettarono gratuitamente i suoi film. Stavolta alla cerimonia ufficiale sarà presente la moglie Chiara Rapaccini che è proprio fiorentina. Emozionata, spiega: "Mario non se n'è mai andato dalla mia città, che adesso gli dedica una via meravigliosa nel giorno del suo compleanno".



La futura "Via Mario Monicelli" partirà dal lungarno Serristori e arriverà a Via dei Renai. Questo non è il primo omaggio che la città di Firenze rende ai luoghi di Amici Miei: nel 2017 toccò al mitico "Bar Necchi", che il Comune volle ricordare con una targa "per gli indimenticabili protagonisti della trilogia". Oggi è stato sostituito dal bar Negroni, ma ogni anno continuano ad arrivare decine di fan che organizzano raduni a tema nei luoghi del film.