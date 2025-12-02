Fiorella Mannoia canta De André e Fossati: "Anime Salve" diventa un tour-evento

Dal 27 giugno 2026, dall’Arena del Mare di Genova, la cantante porterà in tutta Italia un tributo intenso ai due grandi cantautori
© Ufficio stampa
Un omaggio che profuma di gratitudine e memoria. Fiorella Mannoia è pronta a tornare sul palco con un progetto speciale: "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve", un viaggio musicale che intreccia le parole e le melodie di Fabrizio De André e Ivano Fossati, legate da una profonda amicizia artistica e da un album che ha fatto la storia. Il tour debutterà il 27 giugno 2026 all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova, nel trentennale di "Anime Salve", l'ultimo disco di Faber, scritto insieme a Fossati e considerato una delle sue opere più poetiche e potenti.
Pubblicato nel 1996, "Anime Salve" è considerato un capolavoro della canzone d'autore italiana. Dentro ci sono personaggi fragili e liberi, outsider e poeti: figure che De André e Fossati hanno trasformato in simboli universali di umanità. Dal mare di "Princesa" al vento di "Smisurata preghiera", ogni brano è un piccolo romanzo in musica. E per Fiorella Mannoia, che da sempre ha condiviso il palco e il rispetto per quella scuola genovese, riportare quelle canzoni dal vivo è un atto di amore e di memoria.
© Ufficio stampa
"Anime Salve" è l'ultimo disco di Fabrizio ed è stato scritto con Fossati: quale occasione migliore per me?" ha dichiarato Fiorella Mannoia, parlando del progetto. "Sono canzoni con la C maiuscola, storie che continuano a parlare al presente. Cantarle significa tenere viva la memoria". Parole che raccontano la profondità di un legame artistico e umano, e la volontà di far rivivere brani che hanno segnato intere generazioni. Per Fiorella Mannoia, questo progetto è più di un tributo: è un dialogo tra epoche, un modo per raccontare il presente con le parole di chi ha saputo leggere l'animo umano.
"Cantarle significa tenere viva la memoria", ha detto ancora la cantante. E in effetti, ogni canzone di De André e Fossati – interpretata con la sua voce inconfondibile e la sua eleganza discreta – diventa un ponte tra passato e futuro, tra la poesia e la realtà.
27 giugno – Genova, Arena del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival
7 luglio – Marostica (VI), Piazza Castello – Marostica Summer Festival Volksbank
9 luglio – Cernobbio (CO), Villa Erba – Lake Sound Park
14 luglio – Asti, Piazza Alfieri – Asti Musica
15 luglio – Vigevano (PV), Castello Sforzesco – Vigevano in Castello
23 luglio – Palmanova (UD), Piazza Grande – Estate di Stelle
24 luglio – Villafranca (VR), Castello Scaligero – Villafranca Festival 2026
2 agosto – Alghero (SS), Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival
7 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini – Castiglioncello Festival
9 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli – Villa Bertelli Live
19 agosto – Cirò Marina (KR), Arena Saracena – Krimisound Festival
23 agosto – Catania, Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest
27 agosto – Barletta (BT), Fossato del Castello
29 agosto – Cattolica (RN), Arena della Regina
30 agosto – Macerata, Sferisterio
2 settembre – Brescia, Piazza della Loggia – Brescia Summer Music
4 settembre – Roma, Cavea – Roma Summer Fest
7 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone