Fiorella Mannoia canta De André e Fossati: "Anime Salve" diventa un tour-evento

"Anime Salve" è l'ultimo disco di Fabrizio ed è stato scritto con Fossati: quale occasione migliore per me?" ha dichiarato Fiorella Mannoia, parlando del progetto. "Sono canzoni con la C maiuscola, storie che continuano a parlare al presente. Cantarle significa tenere viva la memoria". Parole che raccontano la profondità di un legame artistico e umano, e la volontà di far rivivere brani che hanno segnato intere generazioni. Per Fiorella Mannoia, questo progetto è più di un tributo: è un dialogo tra epoche, un modo per raccontare il presente con le parole di chi ha saputo leggere l'animo umano.

