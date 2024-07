Il figlio di Nicolas Cage arrestato per aver aggredito la madre

Non è certo la prima volta che papà Nicholas Cage interviene per togliere dai guai il figlio. Nel 2011 Weston fu infatti accusato di violenza domestica dopo una disputa tra lui e l'ex moglie Nikki Williams, mentre nel 2017 venne arrestato per guida in stato di ebbrezza e omicidio colposo. L'uomo aveva colpito diversi cartelli, auto parcheggiate e cassette postali prima di schiantarsi contro un albero. La polizia era stata chiamata dopo che era fuggito dalla scena di un altro incidente, che si è verificato a un miglio di distanza. In quell'occasione era stato accusato di guida in stato di ebbrezza e rilasciato con una cauzione di 30mila dollari.