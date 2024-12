Francesca Eastwood è la penultima degli otto figli che Clint Eastwood ha avuto da sei donne diverse. E' nata nel 1993 dalla relazione del divo con la collega Frances Fisher (celebre soprattutto per il ruolo della madre di Rose in "Titanic"). Parlando dei genitori a "FoxNewsDigital", qualche mese fa, Francesca Eastwood aveva ricordato di come fossero particolarmente severi con lei: "Mio padre e mia madre erano molto severi con me quando ero una bambina. E' così bello e a volte agrodolce vedere adesso quanto siano affettuosi come nonni con il loro nipotino". L'arrivo di Titan, nel 2018, pare infatti aver addolcito il mito di Hollywood: "E' adorabile. Hanno la loro relazione in cui sono ovviamente coinvolta. Sono fantastici e sono così presenti entrambi. È una connessione diversa da qualsiasi altra cosa. La parte più importante della mia vita, in questo momento, è coltivare e proteggere queste relazioni".Francesca ha da anni una relazione con l'attore Alexander Wraith, con cui ha un figlio di sei anni. Non è chiaro però se la vittima sia Wraith, visto che la procura ha mantenuto l'anonimato