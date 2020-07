Ficarra e Picone: "Raccontare il lockdown? Solo se è una storia che ci piace"

"Siamo tutti in attesa di capire come sarà il ritorno sul set, ci saranno giustamente delle regole che cambieranno i rapporti, cercheremo di capire come fare e che tipo di film pensare. L'importante è non fermarsi". Ficarra e Picone ospiti del Filming Italy Sardegna Festival parlano così della ripresa. "Saremo ispirati da quello che proviamo, non ci chiediamo che film può funzionare o meno, cercheremo di dimenticarci del lockdown". A meno che "non ci sia una storia che ci piace raccontare"

"Il lockdown lo abbiamo vissuto come tutti - proseguono - siamo stati buoni buoni, attenti, abbiamo pensato a quello che succederà dopo, quando tutto tornerà normale, perché succederà. Però abbiamo imparato a fare il pane come tutti, che poi pare semplice, ma c'è il lievito madre, il lievito di birra, tanti tipi di lievito, e mi sono riusciti tutti male".

I comimci sono ospiti di Tiziana Rocca che dirige il Festival al Forte Village di Santa Margherita di Pula: "Qui abbiamo fatto tutti i test sierologici all'ingresso e siamo tranquilli, ma nella vita normale bisogna ancora evitare... A meno che non ci sia un assembramento politico, allora in quel caso si possono fare: se avete i gilet arancioni, o se c'è Salvini, là si può fare, perché il Covid dice 'Non me la sento, va bene tutto ma proprio lì no'. Pensavamo di fonfìdare un partito così possiamo fare gli assembramenti e diciamo che sono raduni, e nessuno ci dice niente. Come lo chiamiamo? Forza tutti. Oppure 'C'è andata bene finora, ci andrà bene lo stesso'...".

"Tra l'altro - attacca di nuovo Ficarra - lui è perfetto perche' suo cognato fa i camici, potrebbe fare il presidente, è già pronto. Hai soldi in Svizzera? No? Perché se li hai sei pronto, non dico a fare il presidente della Regione ma qualcosa…".

