Festival internazionale del Cinema di Salerno, tutti i vincitori

Si è conclusa la 72esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno . Nella cornice del Cineteatro Augusteo ha avuto luogo la premiazione delle opere vincitrici in una serata presentata da Gaetano Stella e Debora Caprioglio. Vincitore assoluto è stato il film "Stato di ebbrezza" per la regia di Luca Biglione, a cui è andato il Gran Trofeo Golfo di Salerno “Ignazio Rossi”. Nel corso della serata sono stati ricordati Bernardo Bertolucci ed Ennio Fantastichini. Tra gli altri premiati, l'attore Massimo Bonetti e Alessandro Paci, per il film "Non ci resta che ridere".

Ecco tutti i premi conferiti:



SEZIONE WEB SERIE

“La festa triste”, regia di Mattia Marcucci



TROFEO DI CATEGORIA

“Gimel”, regia di Assaf Machnes e Miki Fromchenko



CATEGORIA DISCOVERY CAMPANIA

“Bettina”, regia di Erica De Lisio



TROFEO DI CATEGORIA

“Mediterranean diet”, regia di Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco



SEZIONE DOCUMENTARI

“La misericordia di Firenze - 770 anni di sconfinata carità”, regia di Riccardo Valesi

“Alganesh”, regia di Lia e Marianna Beltrami



TROFEO DI CATEGORIA

“Alla finfinfirifinfine”, regia di Francesco D’Ascenzo

“My Afghan diary”, regia di Arzu Qaderi



SEZIONE CORTI

“Maladie”, regia di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis

“In zona Cesarini”, regia di Simona Cocozza

“La macchina umana”, regia di Adelmo Togliani e Simone Siragusano

“L’affitto”, regia di Antonio Miorin

“Nina” regia di Sabina Pariante

“Once”, regia di Francesco Colangelo



TROFEO DI CATEGORIA

“Yousef”, regia di Mohamed Hossameldin

“Oshira Kagami”, regia di Takashi Arai



SEZIONE CINEMA E SPORT

Premio “Città di Tohno” all’ingegnere Luciano Feo (atleta di nuoto)



RICONOSCIMENTI DEL FESTIVAL

Margi Villa, attrice salernitana

Andree Lucini, per il corto “Impara a nuotare”

Jenny De Nucci, attrice

“La notte prima”, regia di Anna Maria Liguori

“Più data che promessa”, regia di Maria Grazia Nazzari e Luca Biglione

“Filmesque”, regia di Vincenzo De Sio e Walton Zed

Pino Calabrese, per l’interpretazione nel film “Respiri”

“Malati di sesso”, regia di Claudio Cicconetti

Alessia Vegro, per il film “È un cerchio imperfetto”, regia di Ilaria Mutti

Eleonora Brown e Daniela Giordano, per l’interpretazione nel film “Un amore così grande”, regia di Cristian De Matteis

“Storie sospese”, regia di Stefano Chiantini

Alessandro Paci, per il film “Non ci resta che ridere”



Celluloide d’oro alla carriera a:

Massimo Bonetti, attore

“Ovunque tu sarai”, regia di Roberto Capucci

“Broken”, regia di Edmond Budina

“Mare di grano”, regia di Fabrizio Guarducci



TROFEO DI CATEGORIA

“Mo’ vi mento - l’ira di Achille”, regia di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi



CONFERIMENTO “APOLLO D’ORO DI SALERNO”

Al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Salerno Aurelio Tommasetti



GRAN TROFEO GOLFO DI SALERNO “IGNAZIO ROSSI”

Al film “Stato di ebbrezza”, regia di Luca Biglione