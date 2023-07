Leggi Anche Nextones, da Lorenzo Senni a Richie Hawtin per la decima edizione

L'opera site-specific A dare il via a questa edizione sarà la monumentale opera site-specific Mater Terrae firmata dallo studio artistico internazionale Sila Sveta che investirà il cilindro metallico più grande del Gazometro con un visionario vortice di proiezioni video in stretto dialogo con le musiche originali del produttore e compositore Mace.

La musica Un’ulteriore creazione site-specific valorizzerà la seconda struttura architettonica dell’area: l’Altoforno sarà infatti oggetto di un intervento curato da None Collective con una serie di contenuti video sul tema della Transizione, che faranno da quinta immateriale ai live e i dj set di alcuni fra i più interessanti esponenti della nuova scena audiovisiva nazionale e internazionale, dal duo francese di musica elettronica The Blaze, al pioniere della musica house e delle arti digitali Dixon, all’avant-pop dell’americana trapiantata a Berlino Lyra Pramuk, passando per gli italiani Bawrut, Ginevra Nervi, Bnkr44, Ginevra ed Elasi.

Mostra collettiva L’Altoforno accoglierà poi anche Futura, una mostra collettiva che riunisce gli artisti, nazionali e internazionali, più rappresentativi del panorama dell'arte digitale e della motion graphic contemporanea: attraverso opere di tipografia cinetica ogni artista selezionato comporrà un messaggio che esprime il tema di questa edizione. L'esposizione vuoleessere una raccolta di voci dal presente per lasciare una traccia nel futuro. Fra gli artisti coinvolti: l’inglese Tina Touli, considerata tra i 15 migliori giovani designer del mondo, la designer computazionale Vera van de Seyp, l’illustratore e animatore cinese Zipeng Zhu ma anche Federico Leggio, Studio Mistaker e Gianluca Italiano.

Sempre nell’area del Gazometro, l’Opificio 41 ospiterà invece un programma di live performance audio-video fra cui quella di Nivva (realizzata in collaborazione con il Centro Ceco) in cui un avatar digitale mette lo spettatore di fronte all’onnipresenza degli algoritmi nelle nostre vite per riflettere sugli scenari futuri dell'AI; quella di Bromo ( in collaborazione con l’Ambasciata di Spagna) progetto di digital art che utilizza i codici cinematografici; e, infine, quella del Piove, producer e cantante dall’identità segreta che, fra estetica futuristica, 3D art, glitch e hyperpop, indaga gli orizzonti del Transumano.