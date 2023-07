Sei giorni per raccontare il rapporto tra musica e cinema, esplorando le molteplici sinergie e influenze reciproche tra questi due linguaggi artistici in una location fascinosa come l’isola di San Pietro, nel sud della Sardegna. Tra i protagonisti Mauro Pagani, Pivio, il regista Paolo Pisanu con il compositore Riccardo Gasparini, Ondanueve String Quartet, Gatto Ciliegia contro il grande freddo, Alessandro Pieravanti e molti altri.

La manifestazione Momento d'incontro per registi, musicisti, compositori e appassionati di cinema e musica, Creuza de Mà rappresenta una piattaforma con proiezioni, incontri con ospiti, masterclass e musica live al fine di promuovere un dialogo creativo tra le due arti. Carloforte è dove Creuza de Mà è nato nel 2007 e in cui affonda le sue radici. Il nome del festival è preso in prestito dal titolo della nota canzone di Fabrizio De André: un modo per rendere omaggio al grande cantautore genovese così legato alla Sardegna, ma anche alle radici liguri di Carloforte, fondata nel 1738 da una colonia di pescatori di Pegli. U paise sull'isola di San Pietro, dove quelle origini sono ancora così vive nella parlata dei suoi abitanti.

Gli appuntamenti I numerosi appuntamenti in cartellone saranno nei due storici cineteatri dell’isola, Cavallera e Mutua, che ospiteranno le proiezioni, gli incontri e le masterclass, ma saranno coinvolte numerose location sull’isola tra cui le piazze, la magia nascosta del Giardino di Note ancora una volta dedicato agli appuntamenti notturni. E ovviamente non potrà mancare uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione ovvero il concerto al tramonto alle "Ciassette", scenario mozzafiato a picco sul mare che come ogni anno offrirà un'esperienza sonora nella natura.

I protagonisti Nel segno di Fabrizio De André, sarà Mauro Pagani l’ospite d’onore di questa edizione. A suggellare il suo rapporto con l’isola, il polistrumentista riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di Carloforte. Sarà poi impegnato nella serata di sabato il grande concerto in piazza, nella sua unica data estiva, in cui ripercorrerà la sua carriera oltre che le sue colonne sonore indimenticabili. Ad accompagnare Pagani saranno i musicisti Walter Porro, Gavino Murgia, Battista Dagnino, Antonello Avversano, Matteo Flumini, Victor Rosso e il coro delle Andhira.

L’apertura e la chiusura del festival saranno affidati a due momenti musicali molto legati nel territorio. A inaugurare la 17ma edizione di Creuza de Mà sarà infatti un appuntamento ormai consolidato, ovvero il concerto di Musiche da film eseguito dalla Banda Musicale di Carloforte con inedite partiture arrangiate appositamente per la banda da Pivio e Pasquale Catalano.

La serata conclusiva di domenica 23 sarà invece dedicata al Concerto Musiche da Film realizzato in collaborazione con Carloforte Music Festival per la direzione artistica Andrea Tusacciu, e porterà sul palco del Cineteatro Cavallera il pianista Jean Marc Luisada. Sarà doppio l’appuntamento musicale con il quartetto d’archi napoletano degli Ondanueve String Quartet, una fusione inedita di suoni che passa per il jazz e la world music. La loro ricerca orientata a riscoprire l’importanza degli archi al di fuori della musica classica per reinterpretarli in chiave moderna ha saputo sedurre anche il mondo del cinema, avviando collaborazioni con registi del calibro di Paolo Sorrentino ("L’uomo in più" e "Le conseguenze dell’amore"), Ferzan Ozpetek ("Allacciate le cinture", "Magnifica presenza", "Napoli Velata"), Claudio Cupellini ("Alaska") e molti altri. L'ensemble si esibirà giovedì 20 luglio presso il giardino di note, ma saranno soprattutto protagonisti del live acustico al tramonto a Capo Sandalo venerdì 21 luglio, nella location nominata “Le Ciassette”.

Sempre nella serata di venerdì, speciale appuntamento al Giardino di Note anche con Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo per "Cenacolo Live!", una performance di live cinema sonorizzata e musicata dal vivo ispirata all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Mentre nella serata di sabato il Giardino aprirà le porte per il concerto dei Creuza Quartet con Canzoni da cinema che proporrà una selezione di brani tratti dalla colonna sonora del film "Mixed by Erry".