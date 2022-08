"Francavilla è Jazz", quattro giorni con artisti di caratura internazionale

Diretta da Alfredo Iaia , la rassegna si svolgerà dal 3 al 6 settembre in due location: sabato 3 e domenica 4 in Piazza Giovanni XXIII, mentre lunedì 5 e martedì 6 a Corso Umberto I (sfondo Castello Imperiali). Tutti i concerti, che vedranno protagonisti artisti di caratura internazionale , inizieranno alle 21:30 e saranno a ingresso gratuito. Particolare attesa per l'appuntamento di domenica 4 con Tullio De Piscopo .

I riflettori si accenderanno sabato 3 settembre con David Kikoski Trio Feat. Paolo Benedettini ed Elio Coppola, formazione d’eccellenza diretta da David Kikoski, attualmente uno fra i pianisti jazz statunitensi più acclamati in ambito internazionale, completata da due sideman tra i più richiesti e apprezzati in Italia come Paolo Benedettini (contrabbasso) ed Elio Coppola (batteria). Il trio presenterà composizioni originali siglate dal pianista americano congiuntamente ad alcuni standard appartenenti alla tradizione jazzistica.

Domenica 4 settembre

Tullio De Piscopo

Dal Blues al Jazz con… Andamento Lento

salirà sul palco un’autentica star della musica italiana:. Il famosissimo batterista partenopeo presenterà il suo progetto intitolato “”, un immersivo viaggio musicale improntato sulle sue infinite esperienze in cui si intrecciano tamburi, percussioni e anche la sua voce, con brani per sola batteria, i suoi storici assoli come “Melodic Drum”, standard jazz e grandi successi del suo repertorio pop. Il tutto intriso da un vibrante mood mediterraneo, da una travolgente energia e da una viscerale comunicatività dal gusto napoletano.

Roberto Panucci

Si proseguirà

lunedì 5

Luciano Biondini

Bebo Ferra

Pierluigi Balducci

Israel Varela

Martedì 6

Fabio Zeppetella Quartet Special Guest Aaron Goldberg

con(fisarmonica),(chitarra),(basso) e(batteria), formidabile quartetto il cui tratto distintivo è figlio di un sapido mélange stilistico che abbraccia jazz, world music ed ethno jazz, caratterizzato dal calore e dai colori tipici della musica mediterranea. Questa formazione eseguirà composizioni originali da loro autografate e brani frutto della fervida creatività di Rabih Abou Khalil e Joe Zawinul.si concluderà la nona edizione di Francavilla è Jazz con, straordinario quartetto composto da Fabio Zeppetella (chitarra), Dario Deidda (basso), Fabrizio Sferra (batteria) e dall’ospite speciale Aaron Goldberg, pianista statunitense di prima grandezza del panorama jazzistico mondiale. Il repertorio verterà su composizioni originali di Zeppetella, uno fra i più blasonati chitarristi jazz italiani degli ultimi vent’anni, dedicate alle icone sacre del jazz.