A Forlì "IMAGinACTION", il festival del videoclip con grandi big della musica

Si terrà a Forlì, dal 27 al 29 agosto, la quinta edizione del Festival Internazionale del videoclip "IMAGinACTION". Ospite speciale della prima serata, il 27 agosto, sarà Riccardo Cocciante che riceverà il Premio "Arte e Cultura", istituito in collaborazione con FIMI per aver composto alcune delle più importanti canzoni italiane di sempre e per aver portato il nome dell'Italia nel mondo attraverso i suoi musical e Opere Popolari. Tra gli altri ospiti della manifestazione ci saranno Gino Paoli, Mahmood, Samuele Bersani, Ron, Irene Grandi e Diodato.