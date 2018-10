Festa del Cinema di Roma, vince “Il vizio della speranza”

"Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis ha vinto il “Premio del Pubblico BNL” alla tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il premio è stato assegnato dagli spettatori che hanno espresso il proprio voto sui film in programma nella selezione ufficiale. Il film arriverà in sala giovedì 22 novembre 2018, distribuito da Medusa.

Jelly Fish vince ad Alice nella città

Jelly Fish, opera prima di James Gardner vince la 16/a edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni.





Mattarella e Fico alla proiezione “La Grande Guerra”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla proiezione del film "La Grande Guerra" di Mario Monicelli, in occasione della 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Seduto vicino a lui il presidente della Camera, Roberto Fico. "Sono cent'anni dalla fine della Grande Guerra ed è importante poter raccontare come è stata vissuta la guerra da due persone che si sono trasformate quasi per caso in eroi", ha commentato il direttore della Festa del cinema, Antonio Monda.