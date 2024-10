Festa del Cinema di Roma, inaugurato lo spazio "Lazio Terra di Cinema"

"Il Lazio è "Terra di Cinema" per eccellenza. Siamo, infatti, la seconda regione europea per investimenti nel settore, con 60 milioni in tre anni e oltre 200 produzioni in piedi. Oggi abbiamo inaugurato, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, lo spazio chiamato "Lazio Terra di Cinema". Un luogo aperto alla discussione e alla riflessione su un comparto che rappresenta non soltanto una parte fondamentale della nostra economia, ma anche un'occasione preziosa per illuminare la grande Bellezza della nostra Regione", ha dichiarato il presidente Rocca.