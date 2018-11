Ferdinando Arnò e Joan As Police Woman: "Il pop può essere molto sexy"

Lui è un musicista-produttore tra i più apprezzati nel nostro panorama musicale, un personaggio che ha fatto che dell'innovazione la propria cifra stilistica. Autore di musiche per campagne pubblicitarie famosissime e di canzoni che hanno conquistato radio e classifiche. Lei invece è una cantautrice di culto, celebre non solo per il suo passato sentimentale per la raffinatezza della sua scrittura e la profondità interpretativa. L'unione di queste due eccellenze ha portato a "Dream On Me". "Joan è da molto tempo una delle mie fonti di ispirazione - spiega Arnò -. Avevo scritto questo pezzo pensando alle sue canzoni e ho chiesto a chi la seguiva in Italia se poteva farglielo ascoltare. Era ancora in forma grezza ma a lei è piaciuto subito. Ha un ritmo molto simile alle ultime cose che ha fatto".

Foto di David A. Fitschen

E quindi ha deciso di scriverci sopra un suo testo?

Sì, e ha tirato fuori un testo molto sexy, quasi porno direi... (ride - ndr). Che tra l'altro ha ispirato Benassi per un video molto sensuale. Insomma, tutto il progetto ha preso una piega particolare.



Avete avuto modo di incontrarvi o la collaborazione si è consumata a distanza?

Purtroppo è stata una collaborazione transatlantica. Lei ha registrato a New York dove il brano è stato anche remixato, Tom Elmhirst, un vero "mostro" nel settore, uno che ha fatto da Amy Winehouse a Lady Gaga passando per David Bowie, Adele e Lorde. E' un brano particolare, non saprei dire quanto sia classificabile per un airplay radiofonico, ma credo possa lasciare una traccia.



Il 13 novembre esce "Ferdinando Arnò Entrainment", il libro che racconta il tuo mondo...

E' stata un'idea del giornalista Gianni Poglio. E' un libro pensato per essere una fotografia del momento, una fotografia di cosa faccio e come lo faccio.



Una parte importante la riveste il tuo studio di registrazione, completamente bianco in omaggio all'astronave di "2001: Odissea nello spazio"...

In realtà non è bianco bianco... il bianco puro lo trovo un po' cafone. E' un luogo speciale, chi ci viene si sente molto a proprio agio. Kanye West quando è passato per alcune registrazioni per il suo album "Yeezus" (è stato una settimana solo per cambiare una frase di una canzone...) l'ha definito "The Only Studio That Looks Like Prada".



Per completare il periodo intenso l'8 novembre porti in scena al Focus Live a Milano la tua performance "Entrainment".

Sì, è quella da cui prende il titolo il libro. E' il tentativo di creare un mantra pagano per favorire una sintonia con il pubblico e il mondo intorno. E' una forma di meditazione ispirata da sonorità sospese create dal nostro gruppo. E' nata un paio di anni come sound design per una struttura di Stefano Boeri, e ciclicamente la ripropongo. Questa volta la faremo nella Ball Room della nave Biancamano ricostruito al Museo della scienza e della tecnica di Milano, un luogo di grande suggestione.