Fedez: "Un grande in bocca al lupo a Giovanni Allevi" | Il post per il pianista che ha annunciato di avere un tumore

"Ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi", ha scritto su Twitter il rapper, che a marzo si è sottoposto a un intervento dopo la scoperta di un tumore neuroendocrino del pancreas. "Grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero", ha risposto il pianista, che si prenderà un periodo di pausa per curarsi.

Il post di Allevi

- "Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa", ha scritto Allevi sui social . "La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco", ha aggiunto.

Gli audio dello psicologo

- Pochi giorni fa, Fedez aveva postato nelle Stories di Instagram alcuni frammenti di audio della seduta dalla psicologo fatta il giorno della diagnosi. "Non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me", aveva detto tra i singhiozzi il rapper.