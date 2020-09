Fedez si mette in testa l’arcobaleno: "E' una Bella storia" 

Per il lancio del nuovo singolo Fedez diventa tutto colorato. In testa si tinge l'arcobaleno che mostra sui social e aggiunge il simbolo della pace rasato sulla nuca. "Bella storia" esce venerdì 25 settembre e segue la nuova fase musicale dell’artista, intrapresa in questo 2020. Nel brano il rapper racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l'intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta.