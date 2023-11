Evento per la donazione del sangue, Fedez se ne va quando interviene Romano La Russa (FdI)

Protagonisti Fedez, salvato qualche mese fa proprio da una trasfusione , e Romano La Russa. Quando l'assessore alla sicurezza ha preso la parola, il rapper ha infatti lasciato la zona dove si stavano tenendo i discorsi, per andare a visitare l'unità mobile per la donazione di sangue e i vari stand delle associazioni.

Fedez era in piazza per promuovere la donazione del sangue, come ha fatto anche via social la moglie Chiara Ferragni condividendo la sua prima donazione, ma ha polemizzato sulla presenza degli esponenti della Regione Lombardia, gli assessori Romano La Russa ed Elena Lucchini.

"La Russa mai visto coinvolto nell’organizzazione" I giornalisti gli hanno quindi chiesto se fosse un caso il fatto che si fosse allontanato durante l'intervento dell'assessore regionale. "No non è un caso perché questa cosa l'abbiamo organizzata con la fondazione Fedez con Avis e il Comune di Milano", ha spiegato Fedez. " Niente foto con La Russa? C'e' tanta bella gente, non ho capito il senso della sua presenza. Io il signor La Russa non l'ho mai visto coinvolto e nemmeno la signora Lucchini, che ha detto che stava pensando di organizzare un evento". La stampa ha quindi chiesto se i politici si fossero in qualche modo "imbucati" all'evento. "Fate voi", ha concluso laconico il rapper.

La Russa: "Fedez ha avuto poco rispetto per le associazioni" "Io in polemica con Fedez? Non so neanche chi sia. Io sono qui perché sono stato invitato dai donatori di sangue e sono felice e orgoglioso di esserci. Di altri non mi può interessare e soprattutto quando si tratta di omuncoli", ha replicato a stretto giro l'assessore regionale alla sicurezza, Romano La Russa. "È meritevole quello che ha fatto Fedez e ringrazio in qualche modo anche lui, ma un minimo di rispetto per i presidenti delle associazioni sarebbe stata cosa gradita perché mentre parlavano ha pensato di andare a fare le foto con i fan".