Fedez potrebbe essere dimesso: "Tornare a casa è tornare a vivere"

A poco più di una settimana dall'intervento per un tumore endocrino al pancreas, Fedez potrebbe essere dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano e tornare finalmente a casa.

"Per me sarà tornare a vivere", ha detto il cantante in una storia su Instagram. Intanto la moglie Chiara Ferragni è sempre al suo fianco e i due si fanno dolci dediche sui social. "Per sempre sarà infinito", scrive l'influencer. "Grazie per essere sempre la mia roccia ", replica lui.