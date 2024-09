Il film presentato nella sezione Orizzonti all’ultima Mostra del Cinema di Venezia ha vinto numerosi riconoscenti come: al protagonista Francesco Gheghi, il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile, al film la Segnalazione Cinema for Unicef, a tutti protagonisti del film il premio Miglior Cast Italiano Mostra 2024 e a Tecla Insolia il Nuovo IMAIE Talent Award. Una produzione Tramp Limited in associazione con Medusa Film, Indigo Film, O’Groove in collaborazione con Prime Video e prodotto da Attilio De Razza, Nicola Picine, Nicola Giuliano e Pierpaolo Verga.