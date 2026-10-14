Fabio De Luigi torna in teatro con "BIOL – In Carne e Ossa"

È partita dal Teatro Colosseo di Torino la tournée di Fabio De Luigi con "BIOL – In Carne e Ossa", il nuovo spettacolo che segna il suo ritorno a teatro dopo 25 anni. Il tour, che proseguirà fino al 6 novembre nei principali teatri italiani, ha registrato il sold out di tutte le date in calendario, confermando la grande attesa per il ritorno dell’attore sul palcoscenico. Un risultato che arriva dopo il forte riscontro delle prevendite, che aveva già portato all’aggiunta di nuove date in numerose città.
Scritto insieme a Paolo Cananzi, "BIOL – In Carne e Ossa" riporta al centro la dimensione live e il contatto diretto con il pubblico. De Luigi alterna monologhi, racconti e momenti di improvvisazione in uno spettacolo costruito a sua immagine e somiglianza, nel quale l’esperienza di attore e autore si intreccia con il piacere di tornare a raccontarsi sul palco. Registro comico e anima poetica convivono in un percorso che restituisce agli spettatori le diverse sfumature del suo modo di osservare e raccontare la realtà.