Fabio De Luigi torna in teatro con "BIOL – In Carne e Ossa"

Scritto insieme a Paolo Cananzi, "BIOL – In Carne e Ossa" riporta al centro la dimensione live e il contatto diretto con il pubblico. De Luigi alterna monologhi, racconti e momenti di improvvisazione in uno spettacolo costruito a sua immagine e somiglianza, nel quale l’esperienza di attore e autore si intreccia con il piacere di tornare a raccontarsi sul palco. Registro comico e anima poetica convivono in un percorso che restituisce agli spettatori le diverse sfumature del suo modo di osservare e raccontare la realtà.