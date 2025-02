Dietro il successo di "10 giorni con i suoi": ecco il backstage del film

In "10 giorni con i suoi" la famiglia Rovelli questa volta in partenza per la Puglia, dove la figlia maggiore Camilla si trasferirà per frequentare l’università col suo fidanzato Antonio. Carlo (Fabio De Luigi) però non è ancora pronto a separarsi dalla sua primogenita, soprattutto per affidarla a quel ragazzo di cui non si fida affatto. Così, una volta giunti alla masseria della famiglia Paradiso, non perde occasione per comportarsi da ospite sgradito. Tra furti, inganni, fughe romantiche e una serie di malintesi, i Rovelli e i Paradiso si renderanno conto che, nonostante le loro differenze, sono ormai diventati un'unica grande famiglia.