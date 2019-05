Eros Ramazzotti, stop al tour: "Devo operarmi alle corde vocali"

"Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vociali...", così Eros Ramazzotti ha annunciato via Instagram lo stop del suo "Vita ce n’è World Tour", più di 80 concerti in giro per il mondo per celebrare i 35 anni di carriera. Il cantante parla di due mesi di fermo tra operazione e riabilitazione: "Mi dispiace per i mie fan sparsi in Nord, Centro e Sud America", scrive e aggiunge: "Recupererò tutto l'anno prossimo...".