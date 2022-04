Eros Ramazzotti riparte dalle arene: 10 live internazionali e nuova musica

Ramazzotti si esibirà in alcune delle arene più importanti del mondo, per inaugurare un nuovo viaggio discografico che prenderà il via proprio a settembre 2022: i concerti si terranno a Siviglia , Agrigento , Verona , Atene e Caesarea .

In scaletta, oltre ai brani storici il cantautore romano proporrà anche alcune delle nuove canzoni la cui uscita è prevista per settembre. La nuova avventura live partirà il 15 settembre dall'arena La Maestranza di Siviglia, per poi spostarsi in Italia in due venue cariche di storia: il 18 e il 19 settembre sarà al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento e il 20, 21, 23 e 24 all'Arena di Verona. Il tour toccherà poi un'altra città culla della cultura europea, Atene, dove Ramazzotti si esibirà il 1 ottobre e infine questa prima tranche di anteprime esclusive si chiuderà il 6 e l'8 ottobre al Caesarea Amphitheater di Caesarea (Israele).

Il grande entusiasmo che anima questa ripartenza non fa però dimenticare i momenti particolarmente difficili che stiamo vivendo a livello di attualità. "Sono contro la guerra - afferma infatti Eros Ramazzotti -. Se uno di noi, uno qualsiasi di noi essere umani, in questo momento sta soffrendo, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi. Non faccio dunque questo annuncio a cuor leggero, con la spensieratezza che ha accompagnato finora l’annuncio di un qualsiasi altro tour. Lo faccio col cuore pesante e gonfio di amarezza, ma nonostante tutto con la speranza che la musica possa in qualche modo donare un piccolo momento di conforto e gioia, che tanto ci meritiamo adesso e dopo questi anni particolarmente difficili".

LE DATE

15 Settembre 2022 - La Maestranza, Siviglia

17 - 18 Settembre 2022 - Teatro della Valle dei Templi, Agrigento

20 - 21 - 23 - 24 Settembre 2022 - Arena di Verona, Verona

1 Ottobre 2022 - Atene

06 - 08 Ottobre 2022 - Caesarea Amphitheater, Caesarea

POTREBBE INTERESSARTI: