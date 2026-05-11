Il tutto è accaduto giovedì 7 maggio, nel contesto di un concerto molto atteso, che segnava il ritorno di Clapton in Spagna dopo oltre vent'anni di assenza. Sui social non si sono fatti attendere i commenti dei fan: "Tristi immagini oggi al concerto di Eric Clapton a Madrid. Qualcuno gli ha lanciato qualcosa e il concerto è finito senza bis"; "Che razza di idiota è stato?"; "Mi sento profondamente in imbarazzo come madrileño e grande fan di Clapton".