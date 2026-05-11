Un concerto senza bis. È andata così a Eric Clapton, che verso la fine dello show tenutosi alla Movistar Arena di Madrid, è stato colpito al petto da una copertina di un vinile lanciatagli dal pubblico. Il musicista 81enne aveva appena eseguito il brano Cocaine ed era pronto per il bis come da tradizione con Before you accuse me. Ma visto l'accaduto, Clapton è uscito di scena terminando in anticipo il concerto.
Very sad indeed. What kind of idiot does that? pic.twitter.com/0bNZ3wYFU7— Pablo Rodríguez (@Paulhewsonrm) May 7, 2026
L'indignazione sui social
Il tutto è accaduto giovedì 7 maggio, nel contesto di un concerto molto atteso, che segnava il ritorno di Clapton in Spagna dopo oltre vent'anni di assenza. Sui social non si sono fatti attendere i commenti dei fan: "Tristi immagini oggi al concerto di Eric Clapton a Madrid. Qualcuno gli ha lanciato qualcosa e il concerto è finito senza bis"; "Che razza di idiota è stato?"; "Mi sento profondamente in imbarazzo come madrileño e grande fan di Clapton".
Una pratica in aumento
L'accaduto ha riacceso il dibattito su un fenomeno allarmante: sempre più persone, negli ultimi anni, lanciano oggetti ai concerti (bottiglie, telefoni, sigarette elettroniche e tanto altro). Fra i tanti casi anche quello di Taylor Swift che a riguardo aveva commentato durante un suo concerto a Buenos Aires: "Mi fa davvero impazzire quando la roba viene gettata sul palco. Perché se è sul palco, un ballerino può inciamparci sopra".