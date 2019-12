Epstein, un'altra donna lo accusa: ha abusato di me e mi ha violentata

Un'altra donna accusa Jeffrey Epstein, il miliardario travolto dalle accuse di pedofilia e morto suicida in carcere. La donna, riporta il New York Post, ha presentato la causa al tribunale di New York in via anonima, usando il nome Anastasia Doe. Nei documenti denuncia Epstein per averla abusata e violentata nella sua casa di New York fra il 2003 e il 2006.