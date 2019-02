Emma Marrone: "Sono senza parole, nel nuovo singolo duetto con i Thirty Seconds to Mars!!!"

Non sta più nella pelle Emma Marrone, mentre sui social annuncia un nuovo singolo e una collaborazione prestigiosa con i Thirty Seconds to Mars: "Sono senza parole", scrive in inglese:"ma non vedevo l'ora di dirvelo ... Questa è una vera dimostrazione che nulla è impossibile! Lavorare duramente, amare la musica, esserne devoti fino alla fine e credere sempre in quello che fai...". Il brano in cui la cantante salentina duetta con la band capitanata da Jared Leto, si intitola "Love is madness" e uscirà il 22 febbraio.