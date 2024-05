Emma e la presentazione "non ufficiale" di Femme Fatale

Qualche giorno fa Emma aveva preparato i fan al conto alla rovescia. L'amico Mattia Stanga aveva infatti pubblicato sui social un divertente sketch in cui si vedono i due mentre si prendono un caffè insieme. Sul divano Emma gli fa sentire in anteprima il ritornello della canzone, facendogli però promettere di non farla ascoltare a nessuno. Il ragazzo la rassicura ma subito dopo la mette in vivavoce dal parrucchiere e in palestra, la manda a un'amica dandole il permesso di condividerla sui social, la mette come suoneria al telefono della nonna, fino a farla suonare in consolle durante una festa.