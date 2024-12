Emma Dumont fa coming out come transessuale e non binario

Nata 30 anni fa a Seattle con il nome Emma Noelle Roberts, è nota soprattutto per il ruolo in "Oppenheimer" di Christopher Nolan, con protagonisti Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon e Florence Pugh. Nella pellicola interpretava Jackie, cognata del protagonista a cui prestava il volto Murphy (che per il ruolo ha vinto l'Oscar come Miglior attore). Dumont ha partecipato anche alle serie tv "The Gifted" e "Aquarius" e nel thriller "What Lies Ahead" accanto a Rumer Willis.