Da quando Kamala Harris ha accettato la candidatura Hollywood e il mondo dello spettacolo le si è stretto attorno a sostegno della sua campagna. Da Barbra Streisand a Robert De Niro, da Viola Davis a Ricky Martin, le star che muovono i motori dell'industria dello spettacolo statunitense si sono dichiarate pronte a sostenere la vice di Joe Biden. Tra le prime voci a reagire sui social quella di Barbra Streisand: "Joe Biden passerà alla storia come un uomo che ha ottenuto risultati significativi nei suoi 4 anni di mandato. Dobbiamo essergli grati per aver sostenuto la democrazia", ha scritto su X la cantante, che aveva partecipato alla serata di raccolta fondi per Biden organizzata a Los Angeles insieme a Clooney, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, Jack Black e Sheryl Lee Ralph.

Con la candidata democratica si sono schierate anche molte star musicali, come John Legend che sulla Harris ha detto: "È pronta per questa sfida e sono pronto ad aiutarla in ogni modo possibile". "Kamala is brat" è stato il messaggio di Charli XCX su X. Cardi B, contraria a Biden, ha espresso invece il suo appoggio: "Ve l'avevo detto che doveva essere la candidata per le elezioni 2024". Olivia Rodrigo ha pubblicato sulle sue storie Instagram un video in cui Harris parlava del diritto all'aborto.

"Saggezza che nasce dalla sofferenza! Possiamo fare qualsiasi cosa! Siamo forti! Siamo invincibili! Siamo Kamala Harris" recita un post pubblicato da Jamie Lee Curtis. Dal canto suo Spike Lee ha espresso il suo supporto scrivendo: "Ancora una volta una sorella è arrivata a salvarci".