Ema Stokholma: "Da 38 anni metto la sveglia per ricordarmi di mangiare"

E' la frase che Ema Stokholma si sente ripetere da anni da fan ed hater. Così la conduttrice, scrittrice e cantante ha deciso di mettere i puntini sulle "i" una volta per tutte. In un lungo sfogo nelle Instagram Stories ha raccontato di soffrire di inappetenza da quando è bambina e che da sempre è "costretta" a mettere la sveglia per ricordarsi di mangiare.

"Premetto che vado anche in analisi da diversi anni - ha scritto - Intanto sono sotto peso da sempre e questo non mi sta più bene, voglio prendermi cura del mio corpo e dosare bene le energie che non mangiando non riesco a gestire".

La Stokholma si apre come non mai e racconta un particolare legato ai disturbi alimentari: "Da 38 anni per mangiare correttamente mi devo sforzare di pensarci, mettere la sveglia apposta e ritagliarmi il tempo perché il cibo è davvero la cosa che più rimando nella vita dando spazio ad altre attività".

Mangia ancora meno nei periodi di stress: "L'unico periodo della mia vita in cui ho avuto sempre fame e mangiato davvero tanto è stato quando ho partecipato a Pechino Express. Assurdo". Detto questo possiamo anche dire alle persone che sono magre, grasse, basse, nere, bianche o che ne so. Nessun problema, se dirlo è così importante e ci fa sentire bene".

TI POTREBBE INTERESSARE: