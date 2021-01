Elliot Page e la moglie Emma Portner pronti al divorzio

Dopo il coming out e il cambio di nome, Elliot Page si prepara a un altro grosso cambiamento nella sua vita. Nel gennaio 2018 l'attore aveva sposato in gran segreto la ballerina Emma Portner, ma a tre anni dalle nozze è finita. "Dopo molte riflessioni e attente valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. Abbiamo il massimo rispetto reciproco e resteremo amici", hanno fatto sapere in un comunicato.

Ellliot Page e Emma Portner divorziano dopo tre anni IPA 1 di 11 IPA 2 di 11 IPA 3 di 11 IPA 4 di 11 IPA 5 di 11 IPA 6 di 11 IPA 7 di 11 IPA 8 di 11 IPA 9 di 11 IPA 10 di 11 IPA 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Ellen Page, matrimonio a sorpresa con la compagna Emma

La separazione risale alla scorsa estate ed entrambi hanno già fatto piazza pulita dei rispettivi profili social, cancellando tutte le foto che li ritraggono insieme. Nonostante questo, la coppia sembra intenzionata a rimanere in buoni rapporti e a supportarsi a vicenda.

Già all'epoca del coming-out, infatti, i due avevano preso strade diverse ma Emma le aveva comunque dedicato un dolcissimo messaggio di vicinanza via social: "Sono orgogliosa di Elliot. Le persone transgender, queer e non binarie sono un dono per questo mondo. L’esistenza di Elliot è un dono in sé e per sé. Ti amo così tanto".

Ti potrebbe interessare: