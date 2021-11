Elisa torna con Seta: "Un brano fuori dagli schemi"

"Seta è nata durante uno dei primi esperimenti di scrittura di gruppo che ho fatto - racconta su Instagram - Era un giorno di due anni fa, c’eravamo io e Andre, Davide e Dario. Avevamo finito il lavoro su una canzone per un’altra artista e avevamo tutti il pomeriggio libero. Ricordo perfettamente che Davide, mentre raggiungevamo il ristorante a piedi, con la sua sigaretta in bocca e la sua perenne aria di sfida ci ha detto: “Facciamone un’altra adesso. Facciamo una cosa senza pensare a niente. Fuori dagli schemi, liberi di sbagliare tutto“.

Un brano nato per caso che per l'artista rappresenta un nuovo inizio: "Quell’ultima frase mi accendeva le cellule più remote e riconoscevo quell’impulso così familiare del voler fare - prosegue - del bisogno quasi fisico di materializzare l’emozione, quasi per liberartene. Quell’eccitazione mentre tutto il tuo essere si prepara a cercare la vita dentro una cosa, mentre il resto scompare sullo sfondo. Dopo poche ore la ascoltavamo ed eravamo elettrici, felici come bambinetti, e non so gli altri, ma io anche un po' svuotata e finalmente calma, come sempre dopo che ho scritto qualcosa che mi piace tanto. Quello che è successo dopo ve lo racconterò quando ci arriviamo, ma intanto, senza dubbio, questo è stato l’inizio".

Elisa ha già girato il video: "E' una storia che ho scritto di mio pugno, ha un messaggio forte che mi sta a cuore. Riguarda la forza femminile".

