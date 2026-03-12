Un concerto in cui a decidere le canzoni non è la band, ma il pubblico. È questa l’idea alla base del nuovo "Tour à la carte" annunciato dagli Elio e le Storie Tese, che nell'estate 2026 porteranno la loro musica in diverse città italiane con una formula originale e interattiva.

Per ogni data del tour saranno infatti gli spettatori a costruire la scaletta della serata. I fan potranno votare i brani che desiderano ascoltare dal vivo, trasformando ogni concerto in uno spettacolo diverso da tutti gli altri.