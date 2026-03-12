Elio e le Storie Tese lanciano il "Tour à la carte": ecco le date e le novità
Tredici tappe e scalette decise dal pubblico: il gruppo milanese torna a suonare dal vivo con un format unico
Elio e le Storie Tese © Instagram
Un concerto in cui a decidere le canzoni non è la band, ma il pubblico. È questa l’idea alla base del nuovo "Tour à la carte" annunciato dagli Elio e le Storie Tese, che nell'estate 2026 porteranno la loro musica in diverse città italiane con una formula originale e interattiva.
Per ogni data del tour saranno infatti gli spettatori a costruire la scaletta della serata. I fan potranno votare i brani che desiderano ascoltare dal vivo, trasformando ogni concerto in uno spettacolo diverso da tutti gli altri.
Come funziona il "Tour à la carte"
La partecipazione, quindi, comincia ancora prima dell'inizio del concerto. Accedendo alla pagina dedicata al tour sul sito ufficiale degli Elio e le Storie Tese, gli spettatori possono selezionare fino a quindici brani dal vasto repertorio della band.
Il voto avviene scegliendo la data del concerto a cui si intende partecipare e indicando le proprie preferenze. In questo modo ogni città contribuirà a definire la scaletta della serata, rendendo ogni tappa diversa dalle altre. L'idea è quella di coinvolgere il pubblico non solo durante il live, ma anche nella fase che precede lo spettacolo.
Il “Concertozzo” prima della tournée
Il "Tour à la carte" partirà pochi giorni dopo il tradizionale "Concertozzo", l'evento ideato insieme al Trio Medusa che unisce musica, incontri e iniziative sociali.
L’edizione 2026 si svolgerà a Biella. Il 26 giugno in Piazza Duomo si terranno incontri, talk e iniziative gratuite aperte al pubblico, mentre il 27 giugno in Piazza Falcone si svolgeranno il Concertozzino e il tradizionale Concertozzo.
Le tappe del tour
La tournée estiva attraverserà numerose città italiane tra luglio e settembre. Il debutto è previsto il 7 luglio a Mirano in occasione del Mirano Summer Festival. Il giorno successivo la band sarà a Piacenza per il Summer Cult a Palazzo Farnese, mentre il 9 luglio il tour farà tappa a Legnano al Rugby Sound Festival.
L'11 luglio gli Elio e le Storie Tese saliranno sul palco della Fiera del Levante a Bari. Il 15 luglio il tour proseguirà a Porto Recanati all’Arena Beniamino Gigli e il 16 luglio a Bologna per il festival Bonsai al Parco delle Caserme Rosse.
Il 21 luglio la band sarà a Pratolino, nel Parco Mediceo, per il Musart Festival, mentre il 24 luglio il tour raggiungerà Cagliari alla Cagliari Musica Arena. Due giorni dopo, il 26 luglio, il concerto si terrà a Edolo nell'ambito del Vallecamonica Summer Music, seguito il 27 luglio dalla tappa di Azzano Decimo in Piazza Libertà per la Fiera della Musica.
Il calendario proseguirà il 29 luglio a Seravezza al Palazzo Mediceo e il 31 luglio a Roma, all'interno del Roma Summer Fest ospitato all'Auditorium Parco della Musica. L'ultima data annunciata è quella del 3 settembre a Vicenza, in Piazza dei Signori per Vicenza in Festival.
Prevendite e votazioni aperte
Le prevendite dei biglietti e le votazioni per scegliere le scalette sono già disponibili online. Ora la parola passa ai fan, chiamati a decidere quali brani entreranno nel "menù" musicale di ogni serata del nuovo tour degli Elio e le Storie Tese.