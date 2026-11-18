"Queste canzoni - commenta Edoardo Vianello - mi hanno accompagnato lungo tutta la carriera e sono entrate nella vita di tante persone. Ho scelto ANote Music perché il suo modello inclusivo rappresenta un'apertura all'innovazione in un settore che si è sempre evoluto insieme alla tecnologia". Chiunque potrà partecipare all'asta e ricevere una parte delle royalties del catalogo.