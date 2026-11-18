Edoardo Vianello mette all'asta le sue canzoni più famose: da "Abbronzatissima" ai "Watussi"
Il repertorio del cantante, 88 anni, arriva ora sul mercato di ANote Music, piattaforma dove chiunque può acquistare una o più quote, ciascuna delle quali attribuisce il diritto a ricevere una parte delle royalties autoriali del catalogo
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"Abbronzatissima", "I Watussi", "Guarda come dondolo" e i successi scritti da Edoardo Vianello, 88 anni, per autori iconici della musica italiana arrivano su ANote Music, marketplace europeo con sede in Lussemburgo. Fino al 18 novembre chiunque può partecipare all'asta per acquistare una quota delle royalties di un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana. Lo annuncia la società in una nota. L'artista - spiega la nota - ha ceduto il proprio catalogo musicale ad ANote Rights Management, società del gruppo ANote, nel novembre 2026.
Il repertorio arriva ora sul mercato di ANote Music, dove viene messa all'asta una quota delle royalties autoriali generate dalle opere incluse. Attraverso la piattaforma, gli utenti possono acquistare una o più quote, ciascuna delle quali attribuisce il diritto a ricevere una parte delle royalties autoriali del catalogo. I proventi derivano dagli utilizzi delle composizioni, tra cui streaming, passaggi radiofonici e televisivi, esecuzioni dal vivo e impieghi in produzioni audiovisive come film e spot pubblicitari.
Il catalogo riunisce alcuni dei brani che hanno definito il suono dell'Italia degli anni Sessanta, come "I Watussi", "Il capello e Pinne, fucile ed occhiali", ma comprende anche composizioni scritte per altri protagonisti della musica italiana, tra cui "La partita di pallone" e "Sul cucuzzolo" di Rita Pavone. Un repertorio che testimonia il contributo di Vianello sia come interprete sia come autore, in una carriera da oltre 64 milioni di dischi venduti.
"Queste canzoni - commenta Edoardo Vianello - mi hanno accompagnato lungo tutta la carriera e sono entrate nella vita di tante persone. Ho scelto ANote Music perché il suo modello inclusivo rappresenta un'apertura all'innovazione in un settore che si è sempre evoluto insieme alla tecnologia". Chiunque potrà partecipare all'asta e ricevere una parte delle royalties del catalogo.