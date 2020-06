Ecco l'ultima "opera d'arte" di Luca Tommassini: location lunare per il nuovo singolo di Senhit  

E da "Amici" arrivano anche i ballerini Sebastian Melo Taveira e Giulia Pauselli anche loro nel cast del video con le 2 modelle albine Matilde Aureli e Angelica Aureli e altri ballerini e modelli professionisti che circondano e assecondano Senhit in un territorio dall’aspetto alieno, una location sospesa nel tempo. Un video che è un'opera d’arte a livello di immagine, ambientato in un luogo a pochi chilometri da Roma, che sembra un territorio lunare, un altro pianeta.

La clip parla di rinascita dopo il terrore che ci ha bloccato in queste settimane, e di respiro trattenuto. Immobile in uno spazio dall’aspetto lunare come una statua in una galleria d’arte Senhit lentamente riprende possesso della sua carne, della sua essenza. Passo dopo passo riparte, corre, accelera. La voglia di vivere ristabilisce il suo ordine, finalmente: I Can Breathe!

TI POTREBBE INTERESSARE: