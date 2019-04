Senhit: "Che emozione nella mia 'Dark Room' con Tommassini"

REGISTA DEL VIDEO 7 aprile 2019 14:44 Senhit: "Che emozione nella mia ʼDark Roomʼ con Tommassini" La cantante bolognese di origini eritree torna con un video diretto dal celebre regista e coreografo

E' stata definita "la più internazionale delle artiste italiane". E quindi per il suo nuovo video non poteva che scegliere un regista dalla fama e dallo sguardo internazionale. A dirigere "Dark Room", il video del nuovo singolo di Senhit, c'è infatti Luca Tommassini, che torna ai video musicali dopo quasi 10 anni di lontananza. "Mi sono messa nelle sue mani arrivando sul set senza sapere cosa avesse in mente" spiega lei a Tgcom24.

Dopo avere iniziato la carriera con i musical di Massimo Ranieri e di "Disney On Broadway", negli ultimi anni la cantante bolognese di origine eritrea, grazie al suo sound internazionale si è fatta apprezzare all'estero. Il suo ultimo Ep "Hey Buddy", composto da sei tracce electro pop in lingua inglese, è stato prodotto da Brian Higgins, che ha lavorato con Kylie Minogue, Pet Shop Boys, Kaiser Chiefs e molte altre icone della scena inglese. Dal disco sono stati estratti i singoli "Living For The Week End", che è entrato nella TOP 20 della classifica inglese Commercial Pop Club Chart di Music Week e “Something on your Mind” il cui video ha vinto il premio Best Of 2017 dalla community Time Lapse Italia.



Come è nata questa collaborazione?

Gli abbiamo fatto sentire il brano e gli è piaciuto. Lui aveva voglia di tornare sui video musicali che non faceva da molto tempo. Fino all'ultimo io non sapevo cosa aveva in testa. E' stato un appuntamento al buio.