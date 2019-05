Il videoclip del singolo, tratto dall'album "Tutto qui", è stato girato a Torino e prodotto da RKH Studio e descrive il viaggio intimo ed egocentrico di una ragazza (la giovanissima attrice Deborah Riose) che si lascia andare allo sbando per esplorare le sue emozioni girando per le strade della città da sola senza una meta precisa, fumando, bevendo, ballando mentre tutto scorre tra un caos di pensieri disordinati e pose sensuali davanti una telecamera per sentirsi libera.



I Perché Mamma ha Paura dei Topi nascono nel 2014 dall’incontro rinnovato dopo quindici anni di amicizia e sodalizio artistico tra Emiliano Balbo (voce) e Roberto Di Fede (chitarra), per lavorare su un progetto di brani inediti. Dopo molti concerti in duo acustico in giro per l’Italia, nel 2016 entreranno a far parte della formazione Gregorio Basilotta (bassista) Antonio Randazzo (chitarrista) e Antonio Amodeo (batterista). Il loro punto di riferimento è la tradizione del rock anni ’80-’90, per un sound puro e incalzante. Sono stati Finalisti del Contest Europeo ‘Tour Music Fest 2016’ e a ‘Sanremo Rock 2018’ sul palco dell’Ariston. Il videoclip di "Masticando la realtà", diretto da Antonella Barbera e Fabio Leone e con il cameo dell’attore Alessandro Cremona, racconta il tabù dell’omosessualità ed è stato finalista nonché unica produzione italiana in gara tra i cortometraggi all'"Indie Best Films Festival" a Santa Monica in California e anche al "LGTB Coming of Age Short Film Festival", programmato lo scorso settembre contemporaneamente a Parigi e San Francisco.