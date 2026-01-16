È morto Tony Dallara, aveva 89 anni. Lo annuncia su X il Nuovo Imaie con un messaggio di cordoglio. "Caro Tony - si legge - eri uno dei cosiddetti urlatori ed hai segnato la storia della musica italiana. Non ti dimenticheremo". Molisano di Campobasso (1936-2026), Tony Dallara è stato il re degli "urlatori". Esploso a fine anni '50 con Come prima, ha rivoluzionato la musica italiana con il suo stile energico. Nel 1960 vinse Sanremo con "Romantica" e nel 1961 Canzonissima. Pittore appassionato e volto amato della TV.