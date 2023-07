Dr Myine lancia "Forte lento", un inno leggero per vincere la routine quotidiana

La vita lo ha portato a fare mille lavori, ma la sua vera passione non l'ha mai messa da parte. Sempre con professionalità, curando testi, melodia e video con una attenzione meticolosa. Nulla è infatti lasciato al caso. Dopo l'inno alla leggerezza di " Botto...x " arriva un nuovo brano a colori, " Forte lento ", che affronta con allegria e ironia il quotidiano. D'altronde è lo stesso artista ligure a riassumere così il singolo: "Forte lento è l’attenzione a non inciampare nella routine monotona e nella velocità dei gesti scontati".

Un brano leggero e divertente che entra a pieno titolo nel mare dei tormentoni estivi del 2023. "Forte lento" è stato scritto in collaborazione con Gianfranco Cuffaro, arrangiato da Dario Bonelli (Arido) e registrato all'Arido Soundclub Studio, con la consulenza artistica di Marco Mori.

Ed è solo l’inizio di un progetto più ampio che Dr Myine sta pianificando da tempo. Il sogno, mai abbandonato, è quello di potersi rivolgere a un pubblico più ampio, pensando a Sanremo, una città molto cara al cantante. Nel frattempo il motto è "non fermarsi mai" proprio per regalare un sorriso e, come recita la canzone, rompere la routine quotidiana che Carmine Esposito ha trasformato da gabbia in opportunità.