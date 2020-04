Dopo 8 anni un nuovo inedito dei Rolling Stones: in "Living In A Ghost Town" cantano profeticamente del lockdown

Dopo la performance nello show "Together At Home", i Rolling Stones tornano protagonisti e pubblicano a sorpresa un nuovo singolo, "Living in A Ghost Town", il primo in 8 anni. Un brano profetico perché non figlio di questi giorni di lockdown con le città deserte per la pandemia di coronavirus, ma risalente all'anno scorso. Come ha spiegato Mick Jagger su Instagram: "Non è stato scritto ora ma si adatta alla situazione che stiamo vivendo. E' la storia di un posto pieno di vita che diventa un luogo dove non c'è più niente... una ghost town".