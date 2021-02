Donald Trump messo al bando a vita dal sindacato attori

Hollywood mette al bando Donald Trump dal sindacato degli attori . Dopo le dimissioni dell'ex presidente degli Stati Uniti dalla Sag, l'organizzazione ha deliberato che, se anche Trump volesse rientrare, non gli sarà permesso di farlo. La presidente della Sag, Gabrielle Carteris, ha spiegato che Trump si è meritato l'espulsione di fatto "per il suo antagonismo contro i giornalisti membri dell'organizzazione e il suo disprezzo per le nostre regole".

La Sag (Screen Actors Guild) aveva aperto un'azione disciplinare contro Trump a metà gennaio dopo l'assalto del 6 gennaio contro il Capitol di Washington. Prima che il sindacato potesse espellerlo, l'ex presidente si era dimesso dicendo che l'organizzazione "non aveva fatto nulla per lui". Trump era membro della Sag dal 1989 ed è apparso, oltre che in "The Apprentice", in film e produzioni tv tra cui "Mamma, ho perso l'aereo 2", "La Tata" e "Sex and the City".