"Disturbatori" di moda: Timberlake attaccato ad una caviglia, Gigi Hadid caccia un'infiltrata dalla passerella,

Innocui scherzi da sfilata per fortuna. L'infiltrata sulla passerella Chanel è una nota youtuber e attrice francese Marie Benoliel, meglio nota come @Mariesinfiltre (ovvero Marie s'infiltra), che è salita in passerella e si è messa a sfilare in mezzo alle modelle. In un video, che ha subito fatto il giro del web si vede come Gigi Hadid, regina del brand, l'abbia poi letteralmente cacciata dal palco. Nulla di male per Marie, che è una habituée delle passerelle e che aveva già "sfilato" clandestinamente anche per Etam.

Di tutt'altro genere lo scherzo di cui è stato vittima Justin Timberlake, che mentre si recava alla sfilata Louis Vuitton al braccio della moglie Jessica Biel è stato letteralmente "attaccato" ad una gamba da un altro noto "disturbatore", tale Vitalii Sediuk, anche lui habituée dei red carpet. L'uomo si è aggrappato alla caviglia di Timberlake per qualche secondo, buttandosi a terra, giusto il tempo di essere allontanato dalle guardie di sicurezza.