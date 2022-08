"Dirty Dancing", un incendio distrugge il resort che ispirò il film

Brutte notizie per i fan di "Dirty Dancing", un incendio devastante ha semidistrutto il Grossinger's Catskill Resort Hotel luogo che ispirò il film, nell'omonima località di montagna dello stato di New York.

Lo scrive il "New York Times". Dopo un passato glorioso, la struttura era finita in stato di abbandono e a causa delle fiamme l'edificio principale è stato demolito. Il Grossinger è noto anche per aver ospitato il quarto matrimonio di Liz Taylor, con Eddie Fisher . Inoltre la leggenda della boxe Rocky Marciano era solito allenarsi nelle strutture atletiche del resort.